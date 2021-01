Prečo sa mnohým ľuďom nedarí nájsť si vhodného partnera

Sú ľudia, ktorým samota vyhovuje. Ak sa preto rozhodlli, je to tak v poriadku. Väčšina ľudí však partnera mať chce. Napriek tomu je obrovské množstvo ľudí, ktorí sú sami. Prečo je tak ťažké to zmeniť?

My ľudia sme bytosti, ktoré napĺňa prítomnosť a pozornosť iného človeka. Potrebujeme lásku, priateľstvo a potrebujeme zdieľať, ak sa nám niečo pritrafí. Či už je to dobré, alebo zlé. Dôkazom sú depresie osamelých ľudí a tiež to, že najväčším trestom pre zločinca je samotka.

Nedobrovoľná samota je smutná, starí opustení ľudia by o tom vedeli rozprávať. Vlastne aj rozprávajú a často. A rozprávajú o tom i ľudia v mladom a strednom veku, ktorým tá samota skutočne vadí.

Niektorí sa dokonca tak boja samoty, že radšej sú vo vzťahoch, aj keď ich nenapĺňajú.

Mnohí túto samotu zaháňajú alkoholom, čo je pochopiteľné. Ten načas utlmí emócie, no v horšom prípade prinesie ešte väčšiu depresiu a slzy.

Iní sa zase pokúšajú tento stav riešiť promiskuitou. Zaháňajú osamelosť a nedostatok lásky „dočasnou láskou“. Alebo si to ohajujú tak, že len intenzívne hľadajú toho pravého. Veď „niekto sa v tom množstve musí konečne objaviť.“

Bohužiaľ, tieto postupy fungujú len dočasne, alebo vôbec.

Po fľaši vína prichádza ešte smutnejšie ráno.

Po strávenej noci s cudzím človekom prichádza prázdnota.

A princa, či princeznú na bielom koni stále ani len zdiaľky nevidno.

Je tak obrovské množstvo ľudí, ktorí toto zažívajú, že by na to mal v medicíne existovať samostatný obor. Lenže neexistuje. Medicína toto nelieči, sme v tom každý sám.

Sú však spôsoby, ako to napraviť. Také, ktoré dokážu napomôcť nájsť si správneho partnera. A ten prvý v poradí som si dnes pre vás pripravil.

Možno sa niekomu bude páčiť a bude mu dávať zmysel. Mám ho niekoľkonásobne odskúšaný a javí sa, ako jedna z naúčinnejších vecí, ktorú môžeme urobiť.

O čo teda ide?

Osamelý človek býva často emočne dole. Ak to aj priamo nedáva najavo, vyžaruje to z neho. Niekedy sa to prejavuje tým, ako vystupuje voči okoliu. Pokiaľ aj nie, jeho vnútorné výkyvy nálady spôsobujú rôzne poklesky. Je jedno, či pije viac alkoholu, alebo strieda partnerov. Prípadne býva náladový, niekedy nepríjemný, občas možno apatický, alebo čokoľvek iné. Pointou je, že v tomto stave ani on nie je tým spomínaným vysnívaným princom, či princeznou. Otázka znie: ako si chce nájsť k sebe skvelého človeka, keď sám nie je v dobrom rozpoložení?

Je známy fyzikálny zákon, že priťahujeme to, čo sami vyžarujeme. Čiže priťahujeme podobných ľudí, akými sme my sami. Pokiaľ stretávame presne práve tých, čo nechceme, je na čase si urobiť analýzu samého seba. A teraz nejde o to, či dobre vyzeráme, alebo či si sme úspešní. Ide o naše vnútro. Odpovedzme si my sami na otázku: skutočne by sme chceli niekoho, akými sme vo svojom vnútre my sami?

Je totiž obrovská pravdepodobnosť, že ak nie sme úplne okej, stretávame podobných ľudí. Oni môžu mať iné chyby, či rany na duši, ako my. Ale majú ich a aj preto sa nám nepáčia. Nepáči sa nám ich vystupovanie a ani vyžarovanie.

Viete o tom, že existuje napríklad dosť ľudí, ktorí ešte nie sú ešte vyrovnaní s posledným rozchodom a hrnú sa do ďalšieho vzťahu? Ako asi môžu dopadnúť?

Riešením, o ktorom hovorím, je dať do výborného stavu najprv samého seba. Je bezpodmienečne nutné stať sa presne takým človekom, akého chceme stretnúť. Ale nie v tom, že budeme mať skvelé oblečenie, alebo úžasné telo.

Je potrebné doslova sa takým stať. Stať sa ním emočne, duševne, hodnotovo. Je potrebné byť emočne hore, aby sme si mohli takého istého človeka pritiahnuť. Je nutné byť bezvýhradne čestným a etickým, ak chceme nájsť niekoho, komu budeme môcť dôverovať. Musíme najprv my byť šťastnými, aby sme šťastného človeka aj stretli. Musíme žiariť, aby sme pritiahli žiariaceho.

Nikto iný nás zo smútku nevytiahne, nikto nás nezachráni. Vyliečme svoju dušu, staňme sa lepšími, pravdivejšími, doslova akýmsi vzorom pre seba. A až potom získame presne takého partnera, akého skutočne chceme.

