Čo všetko dokáže spôsobiť spätná väzba

Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou je tenká pomyselná čiara, ktorú niektorí ľudia nedokážu vidieť. No kde kritika ničí, tam spätná väzba tvorí.

V minulom článku sme si povedali niečo o kritike. Povedali sme si, ako kritik často nerešpektuje toho druhého a ako negatívne to vplýva na kritizovaného. Dnes si povieme o oveľa zdravšej forme vyjadrovania názoru, o spätnej väzbe.

U spätnej väzby sú kľúčové niektoré veci. Tá prvá je, či dotyčný človek stojí o náš názor, alebo mu ho chtiac – nechtiac nanútime. Ak o neho nestojí, nič dobré tým nezískame, maximálne tak narušíme väzbu s ním.

Ďalšou vecou je, že spätná väzba takmer až nutne potrebuje, aby sme k danému človeku prejavovali náklonnosť a rešpekt. Pokiaľ túto našu emóciu ten druhý vníma, je to úplne iná situácia, ako keď dostáva kritiku, z ktorej môže cítiť skôr útlak.

Spätnú väzbu by sme mali dávať s empatiou a počas toho premýšľať, ako sa ten druhý cíti. Aby sme mu nerobili veci, ktoré my sami radi nemáme. size="12pt"Toto dávanie argumentov potom u druhého nespôsobuje zlé pocity, ako to vytvára kritika. Človek nezostane zahanbený, ponížený, apatický, neberie mu to energiu, sebavedomie, či úctu.

size="12pt"Pri spätnej väzbe je size="12pt"určite size="12pt" vhodné hovoriť o size="12pt"svojich size="12pt"pocitoch. Sme emočné bytosti size="12pt"a keď ten druhý hovorí o pocitoch, spozornieme a ďaleko viac ho vnímame. Máme vtedy aj ďaleko lepšie a osobnejšie prepojenie a celkovo si viac rozumieme. Dokonca, aj keď s druhým size="12pt"ne size="12pt"súhlas size="12pt"íme size="12pt", oveľa viac sa rešpektujeme. Takýto prejav nesúhlasu v tom druhom nespôsobuje potom takmer žiadne zlé pocity.

size="12pt"Spätná väzba umožňuje tomu druhému sa slobodne rozhodovať, ako bude konať, nemá za cieľ ho ovládnuť. A už len samotný pocit absolútnej slobody prispieva k tomu, že sa ten druhý cíti s nami dobre.

size="12pt"Stav kritiky neumožňuje size="12pt"t size="12pt"voriť, no spätná väzba áno. size="12pt" Kritika vytvára problém vo vzťahu dvoch ľudí, no spätná väzba ho rieši. Dvaja ľudia môžu spolu rásť na základe toho, že poznajú názory a postoje toho druhého. Zvyšuje sa medzi nimi náklonnosť a spolupatričnosť. Vytvára teda zdravé prostredie vo vzťahoch a tie potom môžu prekvitať.